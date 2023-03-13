В России станут дольше ремонтировать iPhone «Известия»: срок гарантийного ремонта техники Apple с апреля увеличится до 2 месяцев

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До двух месяцев увеличатся для россиян сроки гарантийного ремонта техники от компании Apple. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на осведомленные источники. Это связано с тем, что в американской компании не планируют продлевать действующее до конца марта соглашение с отечественными сервисными центрами.

С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему. В результате этой комбинации сроки ремонта возрастут и могут достичь двух месяцев, — говорится в материале издания.

Там отмечают, что теперь для починки будет приниматься только техника, поставленная в страну до марта 2022 года или та, что была куплена за пределами РФ. При этом ответственным за гарантийное обслуживание техники, поставленной по схеме параллельного импорта, будет являться продавец.

Ранее аналитики Mobile Research Group и «М.Видео — Эльдорадо» сообщили, что продажи смартфонов в России в этом году составили около 24 млн единиц. По итогам года продажи могут составить 26,5 млн смартфонов по сравнению с 32,5 млн единиц в прошлом году, что примерно на 20% ниже.