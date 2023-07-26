Эксперт по кибербезопасности рассказал об угрозе в новой опции iPhone Эксперт по кибербезопасности Трухачев: имитация речи владельца iPhone сыграет на руку мошенникам

Фото: IMAGO/Ashraf Amra apaimages/Global Look Pres

Новая функция на основе технологий искусственного интеллекта, которую намеревается внедрить в свои гаджеты корпорация Apple, представляет потенциальную угрозу для пользователей, рассказал в беседе с «Царьградом» специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев. Он указал, что опцией имитации речи владельцев устройств могут воспользоваться различные мошенники.

Как уточняет издание, разработчики Apple намерены оснастить гаджеты системой, которая предложит владельцу произнести 150 фраз в тихом помещении, после чего специальная программа проанализирует полученные данные и сформирует различные варианты речи.

Эксперт подчеркнул, что за счет новой функции iPhone могут еще больше популяризировать такое опасное явление, как дипфейки, когда мошенники запускают информационные вбросы на основе созданной с помощью искусственного интеллекта имитации чужого голоса.

Телефонные мошенники, которые обзванивают людей, обычно всячески затягивают разговор. Так они записывают голос и впоследствии его имитацию могут использовать для звонков вашим родственникам, <...> дескать, мама, я попал в аварию, сбил человека, нужно решить проблему максимально оперативно, — объяснил специалист.

Он добавил, что искусственный интеллект обладает колоссальными возможностями, к которым люди пока не готовы ни морально, ни технически, ни юридически.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в шутку назвал себя искусственным интеллектом. Американский лидер охарактеризовал свою персону подобным образом в ходе краткой речи по проблемам разработок с применением технологий ИИ.