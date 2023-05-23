В России создали универсальных «Джокеров» Российский ЦКБР создал линейку дронов «Джокер»

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Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создал линейку FPV-дронов «Джокер», сообщил ТАСС генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин. По его словам, беспилотник отличается от зарубежных разработок весом носимой полезной нагрузки и способностью выполнять весь спектр боевых задач.

Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственные решения и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», которая выполняет сегодня все задачи, что стоят перед нашими бойцами, — рассказал Кузякин.

Он добавил, что «Джокеры» оснащены универсальной площадкой крепления полезной нагрузки, что дало возможность дрону быть универсальным: и разведчиком, и корректировщиком, и штурмовиком, и бомбардировщиком, и минером, и камикадзе, и носителем спецоборудования. Кроме того, специалисты ЦКБР выработали стандарт поставки всех конечных устройств, благодаря чему военным не нужно будет думать, как настроить дрон под задачу.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав Ростеха, завершил работу над созданием зенитного ракетного комплекса «Птицелов». Комплекс размещен на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для Воздушно-десантных войск России. На основе БМП-3 ранее был разработан зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем «Сосна», который сейчас находится на стадии испытаний.