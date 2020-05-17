В России провели более 6,9 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/17633ee8-9811-11ea-b826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии в России провели 6,916 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением с начала года находились более миллиона россиян, в настоящее время под контролем остаются более 262 тыс. человек.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают отслеживать уровень заболеваемости внебольничными пневмониями во всех российских субъектах. Превышения среднемноголетних значений по этому показателю в настоящее время не отмечено.

Как писал NEWS.ru, ещё 1458 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели в Москве после курсе терапии. Таким образом, с начала эпидемии количество москвичей, победивших COVID-19, увеличилось до 27 490. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По данным на 16 мая, в городе было выявлено 138 969 случаев коронавируса, скончались 1503 человека.