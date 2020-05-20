В России появится Военно-инженерная академия

https://static.news.ru/photo/416a1502-9a9d-11ea-8e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Министерство обороны создаст новое образовательное учреждение — Военно-инженерную академию. Она станет основным учебным заведением для подготовки военных инженеров, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Сейчас кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии Вооружённых сил РФ и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, передаёт ТАСС.

Новая академия необходима «в целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов», пояснил Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны подчеркнул, что в последнее время повысилась «интенсивность применения» специалистов для решения различных задач в ходе специальных операций и учений, а также для оказания помощи экономическому комплексу страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба ВС РФ, получившим образование с учётом сирийского опыта.