В России подсчитают людей с самыми распространенными заболеваниями Минздрав РФ разработал проект регистра наиболее распространенных заболеваний

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Российское министерство здравоохранения разработало проект федерального регистра граждан с наиболее распространенными группами заболеваний для оперативного оказания медицинской помощи, сообщает ТАСС. В пресс-службе министерства пояснили, что регистр даст возможность проводить оперативный обмен информацией между разными медицинскими центрами.

Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями и (или) состояниями представляет собой информационный ресурс, который позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний, между различными медицинскими организациями, – говорится в сообщении.

Там также уточнили, что правила ведения регистра предполагают глубокую интеграцию с ныне действующими информационными системами Минздрава, Федерального фонда обязательного медстрахования (ФФОМС) и другими. Регистр будет содержать общие сведения о пациентах, СНИЛС, полис ОМС, паспортные данные, информацию о месте рождения, работы или учебы, а также о наличии инвалидности.

Ранее депутаты петербургского заксобрания Всеволод Беликов, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок выступили с предложением о том, что в России следует обеспечить доноров костного мозга расширенными льготами, схожими с теми, которые получают доноры крови. По мнению парламентариев, следует предоставлять донорам костного мозга выходные в день обследования и сдачи биоматериала, а также питание, которое нельзя заменить денежной компенсацией. Для этого нужно дополнить Трудовой кодекс и федеральный закон «О трансплантации органов и тканей человека».