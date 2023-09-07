В России предложили расширить льготы донорам костного мозга В петербургском заксобрании предложили расширить льготы донорам костного мозга

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В России следует обеспечить доноров костного мозга расширенными льготами, схожими с теми, которые получают доноры крови, с таким предложением выступили депутаты петербургского заксобрания Всеволод Беликов, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. По мнению парламентариев, следует предоставлять донорам костного мозга выходные в день обследования и сдачи биоматериала, а также питание, которое нельзя заменить денежной компенсацией. Как рассказал Ржаненков «Парламентской газете», для этого нужно дополнить Трудовой кодекс и федеральный закон «О трансплантации органов и тканей человека».

Сейчас есть потребность в костном мозге. Он нужен при лечении довольно широкого спектра заболеваний. Инициативу о поддержке граждан, которые выступают донорами, мы обсуждали с профессиональными сообществами. Кроме того, такое предложение параллельно высказывали и члены нашего молодежного парламента, — пояснил Ржаненков.

Заслуженный врач РФ сенатор Владимир Круглый в ответ на инициативу напомнил, что недавно федеральным законом утвердили меры поддержки доноров костного мозга. Так, для них обеспечили бесплатный проезд к месту забора и бесплатное обследование. Он подчеркнул, что предложение петербургских парламентариев звучит логично. Сенатор при этом считает, что нельзя ставить доноров крови и костного мозга в один ряд: первая процедура может осуществляться регулярно, в то время как забор стволовых клеток можно провести максимум дважды с интервалом в несколько лет. Он отметил, что необходимо увеличивать российский регистр доноров костного мозга.

Сегодня с этим возникли проблемы. Из-за известных событий усложнилась логистика. Раньше можно было в самолет погрузить костный мозг и быстро доставить. Сегодня нам нужен широкий российский банк доноров, — заключил сенатор.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что практически каждый житель России может стать донором костного мозга и спасти жизнь пациентам с раком крови, если сдаст анализ для регистрации в специальном регистре. По ее словам, сделать такой анализ можно прямо на дому.