В России почти на 30% выросло число штрафов по камерам ГИБДД: в России за пять месяцев 2022 года почти на 30% выросло число штрафов по камерам

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За пять месяцев 2022 года в России было выписано порядка 60 млн штрафов по камерам видеофиксации. Это почти на 30% больше, чем годом ранее. Такие данные ГИБДД РФ приводит ТАСС.

С помощью камер за 5 месяцев 2022 года вынесено 60 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, что на 28,7% больше аналогичного периода прошлого года (88,1% от общего числа штрафов), — сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что анализ эффективности применения комплексов показывает, что в местах их работы отмечается снижение общего количества ДТП и тяжести их последствий.

Всего в стране в настоящее время действуют 23,4 тысячи передвижных и стационарных камер фотовидеофиксации. Они определяют не только скорость движения автомобиля, но и проезд на красный свет, выезд на полосу движения общественного транспорта. В Госавтоинспекции подчеркнули, что ежегодно благодаря действию систем фотовидеофиксации на дорогах ликвидируют около 1,5 тысячи аварийно-опасных участков.

Ранее в ГИБДД сообщили, что за пять месяцев 2022 года в России погибли три сотрудника Госавтоинспекции, ещё 176 человек пострадали при выполнении служебных обязанностей.