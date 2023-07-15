В России осудили идею превентивного ядерного удара по Украине Члены Совета по оборонной и внешней политике осудили идею превентивного ядерного удара

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Идея нанести превентивный ядерный удар по Украине и странам НАТО безответственна, заявили члены российского Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). В обращении неправительственного общественного объединения указано, что эмоциональные высказывания на тему такого удара могут привести к «катастрофическим решениям», а потенциальный локальный конфликт рискует перерасти в глобальную ядерную войну.

Надеяться, что ограниченным ядерным конфликтом можно будет управлять и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну — верх безответственности. <...> Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их, — говорится в заявлении.

Участники СВОП подчеркнули, что хорошо знают результаты исследований возможного ущерба в результате ядерного столкновения стран.

Согласно результатам опроса социологической компании Russian Field, 74% россиян считают недопустимым ядерный удар по Украине. При этом среди мужчин число тех, кто одобряет использование ядерного оружия выше, чем среди женщин: 20% против 12%.

Так, 16% респондентов сочли ядерную атаку по Украине допустимой. 11% отметили, что применение ядерного удара допустимо в принципе, а 5% уверены, что это допустимо только при угрозе поражения России. В телефонном опросе приняли участие 1604 человека.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что в случае если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации, она может ударить по Западной Украине, а именно — по районам у границы с Польшей.