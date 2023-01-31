Военный эксперт назвал возможные цели ядерного удара России Военный эксперт Кнутов: Россия может нанести ядерный удар по территориям Западной Украины

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В случае, если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации, она может ударить по Западной Украине, а именно по районам у границы с Польшей, рассказал «Царьграду» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, именно эти территории используются для транспортировки оружия Запада к линии соприкосновения, также в этой зоне находится много элементов транспортной инфраструктуры. Специалист подчеркнул, что за несколько часов или дней до ядерного удара Вооруженные силы России должны будут предупредить мирное население этих областей, чтобы те успели покинуть местность.

Под ударом могла бы оказаться Западная Украина, районы у границы с Польшей. Это места транспортировки оружия с территории ЕС в Незалежную. Это тоннели, это мосты, это транспортные узлы. При этом будет необходимо за несколько часов или дней предупредить мирное население, чтобы оно покинуло эту местность, — рассказал Кнутов.

Военный эксперт считает, что Россия имеет легитимное право на применение не только тактического, но и стратегического ядерного оружия. Причиной для этого являются удары ВСУ по аэродрому Энгельса, а также поставки оружия НАТО на Украину через территорию Польши, так как оно используется против российской армии. При этом Кнутов убежден, что рассматривать вероятность использования ядерного арсенала можно только в одном случае — если НАТО будет слишком активно вмешиваться в украинский конфликт.

Политолог Анатолий Гагарин ранее заявил, что прямое столкновение НАТО и России продлится три часа. Эксперт уточнил, что подобный конфликт неизбежно будет ядерным и его продолжительность точно не будет исчисляться в днях. При этом он отметил, что победителя в столкновении России и НАТО не будет, оно приведет к гибели человеческой цивилизации.