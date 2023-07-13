Названо число россиян, выступающих против ядерного удара по Украине Russian Field: 74% россиян назвали недопустимым ядерный удар на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ПГРК «Ярс»

Согласно результатам опроса социологической компании Russian Field, 74% россиян считают недопустимым ядерный удар по территории Украины, передает РБК. Респондентам задавали вопрос «На ваш взгляд, допустимо или недопустимо применение ядерного оружия, если это потребуется для победы в военной операции на Украине?». В телефонном опросе приняли участи 1604 человека.

16% сочли ядерную атаку допустимой. 11% отметили, что применение ядерного удара допустимо в принципе, а 5% уверены, что это допустимо только при угрозе военного поражения.

Среди мужчин число тех, кто одобряет использование ядерного оружия выше, чем среди женщин — 20% против 12%.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что в случае, если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации, она может ударить по Западной Украине, а именно по районам у границы с Польшей. По его словам, именно эти территории используются для транспортировки оружия Запада к линии соприкосновения, также в этой зоне находится много элементов транспортной инфраструктуры. Он отметил, что за несколько часов или дней до ядерного удара необходимо будет предупредить мирное население.