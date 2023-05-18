В РАН объяснили появление подводного вулкана в районе Севморпути Замглавы службы РАН Дягилев: открытый у Северного морского пути вулкан является областью газового выброса

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Открытый в районе Северного морского пути газовый вулкан на самом деле является областью газового выброса, сообщил Lenta.ru заместитель директора по научной работе Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) Руслан Дягилев. По его словам, он не имеет отношения к настоящим вулканам.

Это просто область, из которой выходит метан, который ранее был сконцентрирован в газогидратах на глубине. Газогидраты — это как раз такие образования из газа и жидкости, которые могут существовать только при определенных температуре и давлении. И если эти условия меняются — давление растет, температура растет, — то газогидраты превращаются в газ, и он выходит на поверхность, — сообщил Дягилев.

Ученый подчеркнул, что тaких мест в Баренцевом море много, они образуются из-за потепления в Северном Ледовитом океане, которое с годами ощущается все сильнeе.

Ранее вулканолог Дмитрий Мельников предупредил о выбросе газов в районе купола Каран за пределами Молодого Шивелуча. Он рассказал, что некоторые участки прогрелись до температуры 100 градусов, а зимой также наблюдалась парогазовая деятельность. В кратере растет новый лавовый купол, предупредил вулканолог. Мельников отметил, что сейсмическая активность может быть связана с внедрением магматического вещества в районе купола Каран.