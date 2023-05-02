Жителей Камчатки предупредили о возросшей активности вулкана Шивелуч В Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН предупредили об активности вулкана Шивелуч

Фото: Юрий Демянчук/РИА Новости

Вулкан Шивелуч

В Камчатском крае в последнее время наблюдается повышенная активность вулкана Шивелуч, который в начале апреля этого года уже несколько раз выбрасывал пепел, предупредили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. По данным ученых, на протяжении нескольких дней происходят землетрясения и растет новый лавовый купол, сообщает EADaily.

По данным Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», на вулкане Шивелуч несколько дней наблюдается рой землетрясений. Самые сильные из них с магнитудой 4,8, — рассказали ученые.

Вулканолог Дмитрий Мельников предупредил о выбросе газов в районе купола Каран за пределами Молодого Шивелуча. Он рассказал, что некоторые участки прогрелись до температуры 100 градусов, а зимой также наблюдалась парогазовая деятельность. В кратере растет новый лавовый купол, предупредил вулканолог. Мельников отметил, что сейсмическая активность может быть связана с внедрением магматического вещества в район купола Каран.

В ночь на 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Высота выброса пепла составила 16 км. Последствия рекордного за последние 60 лет пеплопада ощутили на себе все местные жители: толстый слой пепла покрыл автомобили, дома и дороги.