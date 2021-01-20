В России на треть выросло число террористических преступлений

https://static.news.ru/photo/78ff4ee0-5bce-11eb-80dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В течение 2020 года на территории России по сравнении с прошлыми показателями число террористических преступлений выросло почти на треть. Количество правонарушений экстремистской направленности возросло более чем на 40%. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В период с января по декабря 2020-го в стране зарегистрировали 2342 преступления террористического характера (+29,7%). Кроме того, в указанный временной отрезок на территории РФ было совершено 833 правонарушения экстремистской направленности (+42,4%).

Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера 623 были совершены в 2020 году, рост составил 67,9%. Из них на стадии приготовления и покушения пресечено 71 преступление (+18,3%), за пределами РФ совершено 226 преступлений (+218,3%), — сообщается на сайте МВД.

Преступлением террористического характерам является не только непосредственная подготовка теракта. Также в этой категории правонарушений относят вербовку, захват заложников, призывы к терроризму и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, количество преступлений, связанных с использованием сети Интернет, в 2020 году в России выросло на 91%. С помощью мобильных телефонов преступники стали совершать противоправные деяния на 88% больше. Об этом говорится в сообщении пресс-центра МВД.