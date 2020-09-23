В России модернизируют инфекционную службу

https://static.news.ru/photo/a2b1e5e4-fd8d-11ea-b072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России подготовило концепцию модернизации инфекционной службы. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель руководителя ведомства Игорь Каграманян.

Подготовлена концепция программы. По сути дела, сама программа модернизации инфекционной службы, — цитирует ТАСС чиновника, выступившего на заседании Координационного совета при ОП РФ по национальным проектам и народосбережению.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о важности развития инфекционной и санитарно-эпидемиологической службы в стране. По её словам, полномочия по этой службе есть у регионов, но её развитию не уделялось должного внимания. Голикова подчеркнула, что несмотря на это, регионы мобилизовали 40 тысяч коек, почти 50% от минимальной потребности, когда в январе стало понятно, что коронавирусная инфекция затронет нашу страну.

Вице-премьер отметила, что в работе инфекционной службы необходимо переосмыслить стандарты, клинические протоколы использования препаратов и оборудования. Предложено выделить развитие инфекционной службы в отдельный проект. Голикова подчеркнула, что необходимо дальнейшее развитие санэпидслужбы. Глава государства Владимир Путин поручил вице-премьеру сформировать предложения по этому вопросу, писал NEWS.ru.