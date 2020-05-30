В России частные медклиники смогут получить субсидии для выплат медикам

https://static.news.ru/photo/6a0dc92c-a26d-11ea-8c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава правительства Михаил Мишустин дал возможность частным медицинским центрам получить субсидии для стимулирующих выплат врачам и медперсоналу, которые ведут борьбу с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Получать субсидии частные больницы смогут на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Изменения в правилах предоставления субсидий объясняются тем, что в некоторых регионах частные клиники работают с больными COVID-19 наряду с госбольницами. Согласно постановлению, решение о предоставлении дополнительных денег на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать руководители субъектов.

До этого момента федеральная надбавка врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, была установлена по предложению президента Владимира Путина. Её размер составляет соответственно, 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей.

К 30 мая в мире подтверждены 6 034 777 случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали 368 488 человек. Справиться с болезнью удалось 2 663 725 пациентам. В России COVID-19 болеют 388 039, умерли 4376, выздоровели 159 408 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач Видновской больницы ответил на вопросы медиков.