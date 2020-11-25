В России будет приостановлена индексация зарплат госслужащих в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e59dbfac-2f0d-11eb-9fdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, приостанавливающий до 1 января 2022 года индексацию зарплат госслужащим.

Документ приостанавливает действие части 11 статьи 50 закона «О государственной гражданской службе РФ». Она предусматривает ежегодную индексацию окладов с учётом уровня инфляции. Ограничения не будут касаться зарплат региональных чиновников, поскольку их зарплаты индексируют согласно законам субъектов РФ.

В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована, — говорится в пояснительной записке к документу.

Также в первом чтении нижняя палата парламента одобрила законопроект о приостановлении в 2021 году индексации зарплат депутатов Госдумы и помощников сенаторов.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания по федеральному бюджету на 2021–2023 годы принял решение об индексации размера окладов военнослужащих и лиц, приравненных к ним.

Как писал NEWS.ru, Госдума приняла закон о подтверждении иностранцами владения русским языком.