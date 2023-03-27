В Росавиации сообщили об изменениях в летнем расписании перелетов Росавиация: число внутренних рейсов в России летом вырастет в два раза

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Российские гражданские авиаперевозчики переходят на летний режим работы Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), благодаря чему число рейсов внутри страны увеличится в два раза, сообщает пресс-служба Росавиации. Число международных рейсов тоже вырастет, но только на 30-65%.

Анализ утвержденных заявок показывает, что планируемое количество рейсов в летней навигации, исходя из поданных в Росавиацию авиакомпаниями России заявок, составляет около 19,1 тыс рейсов в неделю внутри России. Это в два раза больше, чем количество фактически выполненных рейсов в период ИАТА «Зима 2022/2023», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве напомнили, что летнее расписание у авиакомпаний по определению ИАТА начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября. Зимнее время наступает в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта.