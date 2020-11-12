В РФ завели дело о нарушении правил полётов после крушения Ми-24 в Армении

https://static.news.ru/photo/7d065bb2-24e4-11eb-a0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Военные следователи России возбудили дело по статье о нарушении правил полётов по факту гибели российского вертолёта Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

Уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлёкшее смерть по неосторожности), — рассказал источник агентства «Интерфакс».

По его словам, сейчас представители прокуратуры России, Азербайджана и Армении проводят первоначальные следственные действия.

Произведён осмотр места происшествия, назначены различные экспертизы, в том числе лётно-техническая, — добавил он.

По словам информатора, в ходе следствия, скорее всего, статью сменят на более тяжкую. С российской стороны расследование ведут военные следователи, которые базируются в военной базе в Гюмри.

9 ноября в 17:30 по Москве ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 вблизи границы Азербайджана возле армянского населённого пункта Ерасх. Погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, также пострадал лётчик-оператор, штурман звена.

Как писал NEWS.ru, глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал президенту РФ Владимиру Путину наказать виновных в уничтожении вертолёта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.