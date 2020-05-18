В РФ за сутки скончались 115 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/df5aadc0-99a4-11ea-88b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа на территории России скончались 115 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 19 мая сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В общей сложности на территории страны с момента начала пандемии COVID-19 заразились 299 941 человек, из них 9263 — за последние сутки.

В РФ за этот период 76 130 пациентов смогли успешно пройти терапию от заражения и выписаться из больниц по выздоровлению. Кроме того, в стране зафиксировано 2837 летальных случаев.

Как ранее писалNEWS.ru, выздоровевших жителей России после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) увеличилось на 5 921.