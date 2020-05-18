В РФ за сутки скончались 115 пациентов с коронавирусом

За прошедшие 24 часа на территории России скончались 115 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 19 мая сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В общей сложности на территории страны с момента начала пандемии COVID-19 заразились 299 941 человек, из них 9263 — за последние сутки.
В РФ за этот период 76 130 пациентов смогли успешно пройти терапию от заражения и выписаться из больниц по выздоровлению. Кроме того, в стране зафиксировано 2837 летальных случаев.
Как ранее писалNEWS.ru, выздоровевших жителей России после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) увеличилось на 5 921.
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