В РФ за сутки из больниц выписали 1626 выздоровевших от COVID-19 человек

https://static.news.ru/photo/ff359faa-8d11-11ea-9aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в 85 регионах РФ коронавирус подтвердился у 10 633 человек, из них 5345 (50,3%) не имели клинических проявлений болезни. Из больниц по выздоровлению выписаны 1626 человек.

Всего в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.

За весь период в России от коронавируса скончались 1280 человек, из них 58 — за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, ещё 655 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов составило 7029. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего с начала пандемии коронавируса российские медики провели более 4,1 млн тестов на инфекцию. По данным Роспотребнадзора, 174 тыс. исследований было проведено за минувшие сутки. На сегодняшний день из-за подозрения на заболевание под наблюдением медиков находятся 215 тыс. человек