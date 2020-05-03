Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило семь тысяч

Ещё 655 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов составило 7029. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 [вылечившихся] человек ежедневно, — приводит её слова ТАСС.
За последние сутки в России зафиксировано 10633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 16 639 человек. За сутки от COVID-19 скончались 58 человек. За весь период с начала пандемии в России число летальных исходов составило 1280, писал NEWS.ru.