В России за сутки выявили более 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/76324e6a-8d11-11ea-ae87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России зафиксировано 10633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах.

По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 5345 (50,3%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.

Число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 16 639 человек. За сутки от COVID-19 скончались 58 человек. За весь период с начала пандемии в России число летальных исходов составило 1280.

Ранее NEWS.ru писал, что российские медики провели более 4,1 млн тестов на инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. На сегодняшний день из-за подозрения на заболевание под наблюдением медиков находятся 215 тыс. человек.