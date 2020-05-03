В России за сутки выявили более 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 10633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах.
По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 5345 (50,3%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.
Число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 16 639 человек. За сутки от COVID-19 скончались 58 человек. За весь период с начала пандемии в России число летальных исходов составило 1280.
Ранее NEWS.ru писал, что российские медики провели более 4,1 млн тестов на инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. На сегодняшний день из-за подозрения на заболевание под наблюдением медиков находятся 215 тыс. человек.
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