Более четырёх миллионов тестов на коронавирус провели в России

С начала пандемии коронавируса российские медики провели более 4,1 млн тестов на инфекцию.
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По его данным, 174 тыс. исследований было проведено за минувшие сутки.
В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день из-за подозрения на заболевание под наблюдением медиков находятся 215 тыс. человек,
Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 40 тысяч в сутки.
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