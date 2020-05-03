Более четырёх миллионов тестов на коронавирус провели в России

https://static.news.ru/photo/1e9a30e0-8d0d-11ea-9cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии коронавируса российские медики провели более 4,1 млн тестов на инфекцию.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По его данным, 174 тыс. исследований было проведено за минувшие сутки.

В Российской Федерации проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день из-за подозрения на заболевание под наблюдением медиков находятся 215 тыс. человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 40 тысяч в сутки.