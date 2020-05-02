Число тестирований на COVID-19 в Москве увеличилось до 40 тысяч в сутки

https://static.news.ru/photo/d2be24a8-8c3d-11ea-9704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Москве увеличилось до 40 тысяч в сутки.

Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза — до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки, — сообщил Сергей Собянин на своём сайте.

Он отметил, что за последнюю неделю также значительно увеличился объём экспресс-тестов на антитела.

Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объём экспресс-тестов на антитела. Другими словами, нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры, — сообщил мэр Москвы.

Он также добавил, что для оперативной диагностики коронавируса с помощью компьютерной томографии были созданы 45 круглосуточных амбулаторных центров, а также центр с распознаванием COVID-19 с помощью технологий искусственного интеллекта и референс-центр лучевой диагностики.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальное количество инфицированных коронавирусом в Москве составляет около 2% от общего количества жителей столицы. Он отметил, что это минимальное значение среди мировых городов, которые затронула пандемия коронавирусной инфекции.