Собянин назвал реальное число заражённых COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/40320c40-8c3c-11ea-8788-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: mos.ru

Реальное количество инфицированных коронавирусом в Москве составляет около 2%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы, — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что это минимальное значение среди мировых городов, которые затронула пандемия COVID-19. Распространение инфекции, по словам мэра, удалось сдержать благодаря мерам самоизоляции и дисциплине москвичей.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Сингапура назвали новые сроки завершения пандемии коронавируса в России. Согласно обновлённым данным, полностью она завершится 8 августа 2020 года.