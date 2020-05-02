Учёные изменили прогноз по окончанию пандемии COVID-19 в России

Учёные из Сингапура назвали новые сроки завершения пандемии коронавируса в России. Согласно обновлённым данным, полностью она завершится 8 августа 2020 года.
Как
Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболел 114 573 человек. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.
Ранее, как писал NEWS.ru, Сбербанк разработал математическую модель, которая показала, когда наступит пик эпидемии коронавирусной инфекции в России. Согласно их расчётам, пик эпидемии придётся на первые десять дней мая, в Москве же пик наступит чуть раньше, в конце апреля.
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