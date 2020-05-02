Учёные изменили прогноз по окончанию пандемии COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/36b0e484-8c37-11ea-9be8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Droese via imago-images.de/Global Look Press

Учёные из Сингапура назвали новые сроки завершения пандемии коронавируса в России. Согласно обновлённым данным, полностью она завершится 8 августа 2020 года.

Как сообщается на сайте сингапурского университета технологий и дизайна, даты не окончательные. Они могут изменяться в зависимости от эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, введённых властями страны. Ранее специалисты считали, что пандемия подойдёт к концу в стране 7 и 4 августа.

Сейчас в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболел 114 573 человек. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.

Ранее, как писал NEWS.ru, Сбербанк разработал математическую модель, которая показала, когда наступит пик эпидемии коронавирусной инфекции в России. Согласно их расчётам, пик эпидемии придётся на первые десять дней мая, в Москве же пик наступит чуть раньше, в конце апреля.