Сбербанк с помощью ИИ вычислил пик эпидемии коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/0e748bb0-89cb-11ea-8411-fa163e074e61_660.jpg Александр Ведяхин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк разработал математический модуль, который показал, когда наступит пик эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Искусственный интеллект вычислил, что пик эпидемии придёт в первые десять дней мая в России, что касается Москвы, то пик наступит чуть раньше, в конце апреля, сообщает РИА Новости.

Было разработано несколько сценариев. Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придётся на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек, — привели слова зампреда правления банка Александра Ведяхина в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитики из Университета технологий и дизайна (SUTD) в Сингапуре вычислили с помощью математической модели, что Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса.