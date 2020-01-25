Что даёт школьникам развитие в России дополнительного образования, почему уровень подготовки московских учеников выше общероссийского и что делают для улучшения развития воспитанников детских садов? На эти и другие вопросы в интервью NEWS.ru ответил директор Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Максим Дулинов.

—​ Максим Викторович, что означает цифровизация в профессиональном образовании?

— Цифровизация не только в профессиональном образовании, но и в любом другом представляет собой инструмент, позволяющий решать ряд задач, которые стоят перед образовательной организацией любого уровня. Она состоит из организационно-административной составляющей и самого образовательного процесса. Второе требует осмысления с точки зрения соотнесения полезности использования тех или иных технологий с образовательными результатами, которые ставит перед собой ребёнок, семья, школа или среднее профессиональное учреждение. Очень важно, чтобы процесс цифровизации, который является одним из ключевых в нацпроекте «Образование» не превратился, как это было в ряде проектов в прошлом, в процесс насыщения образовательных организаций оборудованием. Нужно не просто дать учителю в руки инструменты в виде оборудования, технологий, сервисов, но и объяснить ему, зачем это нужно использовать в образовательном процессе, и какая польза от этого будет ребёнку.

— Нацпроект дал толчок развитию дополнительного образования детей. В рамках него по всей стране открываются «Кванториумы» и «Сириусы» (учреждения дополнительного образования). Как его развитие повлияет на систему образования в стране?

— Дополнительное образование всё больше интегрируется в систему основного общего образования. Второе является достаточно линейным и предопределено стандартами, а первое помогает строить индивидуальную образовательную траекторию ребёнка, исходя из его интересов, возможностей и успехов. Дополнительное образование дополняет предметные знания, которые ученик получает в школе. На базе «Кванториумов», к примеру, дети занимаются изучением предметной области «Технология». Школьники на этих же площадках занимаются по желанию и за пределами основной учебной деятельности. Некоторые из них после этого продолжают идти по стезе техническо-инженерной направленности.

На сегодняшний день многие ставят в приоритет получение основного образования, но на самом деле, главное — найти свои таланты и развивать их. Именно это позволяет сделать система дополнительного образования. Речь в данном случае идёт и о частном рынке, который активно развивается в последние годы.

Максим Дулинов Личный архив Максима Дулинова

— Согласно результатам PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) уровень подготовки учеников московских школ оказался выше, чем общероссийский. Однако, общероссийские результаты снизились. Как вы можете прокомментировать этот факт?

— Результаты PISA разных лет тяжело сопоставлять, потому что из года в год меняется методология исследования, количество участников.

Организаторы отметили улучшение показателей в России, хотя в общем рейтинге они ухудшились. Однако при этом в разные года в исследовании участвует разное количество стран, отдельно стали учитываться городские агломерации. Китай, к примеру, представлен четырьмя крупными провинциями, без учета депрессивных регионов. Всё это влияет и на результаты. К ним нужно относиться как к основе для анализа, а не как к отчётному материалу о достигнутых или недостигнутых целях. Гораздо важнее не просто оценить уровень знаний учеников, а дать учителям методики и технологии по формированию у обучающихся функциональной грамотности.

Конечно, в городах-миллионниках, таких как Москва и Санкт-Петербург, возможностей для развития детей гораздо больше. Это факт стоит признать. Однако нужно отметить, что такая закономерность наблюдается не только в России, но и по всему миру.

Москва — город образования. Этот лозунг, провозглашенный несколько лет назад, успешно реализуется. Обучающиеся в столице используют не только возможности системы образования, но и всей инфраструктуры города в целом — учреждений культуры, различных городских площадок. Если такая же модель будет использоваться и в других регионах страны, то уровень подготовки школьников там тоже будет повышаться. Более того, для выравнивания ситуации по стране (об этом говорится в Национальном проекте «Образование») стоит использовать сетевое взаимодействие, которое подразумевает объединение ресурсов разных образовательных, научных, спортивных организаций для реализации образовательной программы. Этот механизм очень мощный. Ждём лета, когда будут приняты порядки для реализации таких программ в сетевой форме.

— Может быть России необходимо ввести собственную систему оценки качества школьного образования?

— Формально она есть — ЕГЭ, ОГЭ, НИКО (Национальные исследования качества образования, — NEWS.ru), Всероссийские проверочные работы. Однако проблема заключается в том, что все исследования носят предметный характер. Если взять, к примеру, Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS), то российские ученики входят в первую десятку рейтинга. Это говорит о том, что с предметными знаниями у нас проблем нет. PISA же проверяет функциональную грамотность, то есть умение применять знания в определённых ситуациях. Однако во всей этой истории важно не начать натаскивать детей на высокие результаты в определённых исследованиях, а обеспечить условия получения качественного образования для всех

Но самое главное, на что стоит обращать внимание при рассмотрении результатов любых международных обследований, это не только и не столько на средний балл, который сам по себе мало о чем говорит, а на долю не справившихся с заданиями и на динамику этого показателя.

— С ЕГЭ дела примерно так и обстоят?

— Они точно обстояли так в первые годы введения ЕГЭ. Детей натаскивали на решение однотипных задач. Но на сегодняшний день такая тенденция наблюдается в меньшей степени.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

— Что сейчас делается для повышения качества дошкольного образования?

— Качество дошкольного образования во многом обуславливает результаты начальной школы в международных исследованиях. Что очень важно, действующее законодательство напрямую запрещает оценку достижений воспитанников детских садов, но для успешной настройки системы дошкольного образования и её корректировки необходим мониторинг развития детей.

Такой инструментарий по оценке качества дошкольного образования был разработан ФИРО РАНХиГС в прошлом году и успешно апробирован по заказу Министерства просвещения. Он направлен на осуществление своевременных корректировок со стороны педагогического коллектива детских садов, а также родителей.

Непосредственное наблюдение за дошкольниками проводят воспитатели. Они отмечают достижения определенных показателей детей по определенной методике. Затем эта информация передается методисту дошкольной образовательной организации и после анализа результатов воспитателям помогают скорректировать работу с группой или с конкретным ребёнком.

— Не мешает ли это работе воспитателей?

— Нет. Потому что неосознанно воспитатели этим и так занимаются каждый день во время работы с детьми. Заполнение карт происходит не каждый день, а три раза в учебный год — в конце сентября, в середине года, и в мае. Как показала апробация, после того, как методика проведения наблюдения осваивается воспитателем, это становится совершенно нормальным процессом, не мешающим основной работе.