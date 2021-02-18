Сбой произошёл в работе «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/48892150-71f9-11eb-b750-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Самый большой сбой был зафиксирован 18 февраля в 02:12. Позднее неполадки прекратились, однако в 17:27 пользователи снова начали сообщать о проблемах в работе социальной сети.

Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений. Ещё часть юзеров отметила проблемы в работе самого сайта и меньшинство отметило, что присутствуют неполадки со входом.

8 февраля пользователи мессенджера Telegram сообщили о масштабном сбое системы. После этого проблемы начались и у его конкурента — WhatsApp. 9 февраля сбой случился у Instagram, с проблемами столкнулись жители США и Канады.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи жалуются на проблемы в работе крупнейшего российского поисковика «Яндекс». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.