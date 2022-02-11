В Петербурге арестовали подозреваемых в организации незаконной миграции

Полиция Санкт-Петербурга арестовала пятерых человек, по подозрению в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учёт, сообщается на официальном сайте МВД России. По предварительной информации, преступники вели незаконную деятельность с мая 2018 года, а их услугами, за определённую плату, воспользовались по меньшей мере 14 тысяч граждан из-за рубежа.

Предварительно установлено, что криминальный бизнес существовал с мая 2018 года. Злоумышленники находили в Санкт-Петербурге иностранцев и за денежное вознаграждение предлагали оформить документы, необходимые для постановки на миграционный учёт. Их убеждали, что всё будет сделано в рамках закона, — сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что в подразделения по вопросам миграции подавались документы с заведомо ложными сведениями о принимающей стороне, месте работы и месте жительства. Для этого преступники оформляли фиктивные уведомления и трудовые договоры с фирмами-однодневками, которые на самом деле не имели отношения ни к какой из деятельности.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Двое подозреваемых были отправлены под стражу, ещё двоим была избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, пятый участник преступной группы получил наказание в виде подписки о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мошенников сдающих чужие квартиры. Злоумышленники фотографировали квартиры и номера, которые снимали на сутки, а затем сдавали их за предоплату. К правонарушениям могут быть причастны шесть петербуржцев, житель Ленобласти и житель Екатеринбурга.