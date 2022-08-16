В парке «Патриот» показали трофейную военную технику, захваченную у ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский многоцелевой автомобиль «Хаммер HMMWV» M988

Минобороны России показало военную технику и вооружение, захваченные у ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Экспозиция представлена в подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия — 2022». Большинство экспонатов технически исправны.

Речь идёт об оружии, которое было брошено украинскими военнослужащими. Среди представленного — боевые беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar TB2, а также другие виды дронов, бронетехника, стоящая на вооружении стран НАТО: медицинские автомобили — британский Saxon и австрийский Pinzgauer 712M, американский броневики «Хаммер» HMMWV M1151 и южноафриканский Mamba Mk2, немецкая машина разминирования MineWolf.

На выставке представлены также трофейные противотанковые средства — американские комплексы Javelin и NLAW, французско-германский ПТРК Milan, ПЗРК Stinger. Встречаются также модернизированные украинской промышленностью танки и БТР советского производства. Всего на выставке более 450 экспонатов. На данный момент выставка открыта только для специальных делегаций и журналистов, но после 20 августа будет доступна для всех желающих.