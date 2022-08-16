Минобороны России показало военную технику и вооружение, захваченные у ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Экспозиция представлена в подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия — 2022». Большинство экспонатов технически исправны.

Речь идёт об оружии, которое было брошено украинскими военнослужащими. Среди представленного — боевые беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar TB2, а также другие виды дронов, бронетехника, стоящая на вооружении стран НАТО: медицинские автомобили — британский Saxon и австрийский Pinzgauer 712M, американский броневики «Хаммер» HMMWV M1151 и южноафриканский Mamba Mk2, немецкая машина разминирования MineWolf.

На выставке представлены также трофейные противотанковые средства — американские комплексы Javelin и NLAW, французско-германский ПТРК Milan, ПЗРК Stinger. Встречаются также модернизированные украинской промышленностью танки и БТР советского производства. Всего на выставке более 450 экспонатов. На данный момент выставка открыта только для специальных делегаций и журналистов, но после 20 августа будет доступна для всех желающих.

Гражданский дрон DJI Agras

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданский дрон DJI Agras

Штабной автомобиль «Богдан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штабной автомобиль «Богдан»

Британский бронемобиль AT 105 Saxon

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский бронемобиль AT 105 Saxon

Украинский бронемобиль «Тритон 01»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский бронемобиль «Тритон 01»

Украинский бронемобиль «Козак-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский бронемобиль «Козак-2»

Скоростной патрульный катер «Калкан-П»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скоростной патрульный катер «Калкан-П»

Украинские бронетранспортеры «БТР-3Е»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские бронетранспортеры «БТР-3Е»

Военная техника захваченная у ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военная техника захваченная у ВСУ

Украинский бронемобиль «Варта»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский бронемобиль «Варта»

Украинские танки Т-64БВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские танки Т-64БВ

Башенный боевой модуль «Катран-М»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Башенный боевой модуль «Катран-М»

Американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW

Надписи, которые ВСУ на носили на ракеты систем залпового огня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надписи, которые ВСУ на носили на ракеты систем залпового огня

Американская буксируемая гаубица М-777 калибром 155-мм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская буксируемая гаубица М-777 калибром 155-мм

Военная техника захваченная у ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военная техника захваченная у ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский бронетранспортер «БТР-3Е»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский бронетранспортер «БТР-3Е»

Украинский танк Т-64БВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский танк Т-64БВ

Мина ПФМ-1 «Лепесток»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мина ПФМ-1 «Лепесток»

Австралийский бронетранспортер Bushmaster

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австралийский бронетранспортер Bushmaster

Украинский бронетранспортер «БТР-3Е»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский бронетранспортер «БТР-3Е»

Воссозданный класса украинской школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воссозданный класса украинской школы

Трофейное стрелковое оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трофейное стрелковое оружие

Турецкий ударный оперативно-тактический БПЛА Bayraktar TB2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий ударный оперативно-тактический БПЛА Bayraktar TB2

Американская штурмовая винтовка M13

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская штурмовая винтовка M13

Автоматизированный противотанковый гранатомет DM-22

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоматизированный противотанковый гранатомет DM-22

Боевые документы ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевые документы ВСУ

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin

Средство защиты органов дыхания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средство защиты органов дыхания

Австрийский вездеход Pinzgauer

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрийский вездеход Pinzgauer

Тайваньский дрон-камикадзе Pioneer knight

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тайваньский дрон-камикадзе Pioneer knight

Украинская тактическая ракета «Точка-У» с кассетной боевой частью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская тактическая ракета «Точка-У» с кассетной боевой частью

Минометы различных модификаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минометы различных модификаций

Латвийский многоцелевой БПЛА Penguin

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Латвийский многоцелевой БПЛА Penguin

Американская радиостанция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская радиостанция

Гражданский дрон DJI Matrice 200

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданский дрон DJI Matrice 200

Британская бронированная колесная машина AT-105 «Saxon»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британская бронированная колесная машина AT-105 «Saxon»

Немецкая машина разминирования Mine Wolf

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкая машина разминирования Mine Wolf

Шевроны боевых частей ВСУ, в том числе и запрещенный на территории России знаки отличия нацбатальона «Азов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шевроны боевых частей ВСУ, в том числе и запрещенный на территории России знаки отличия нацбатальона «Азов»

Пулемет с воздушным охлаждениеми ленточным питанием «Браунинг М2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пулемет с воздушным охлаждениеми ленточным питанием «Браунинг М2»

Снаряд «М982» к американской буксируемой гаубице М-777 калибром 155-мм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снаряд «М982» к американской буксируемой гаубице М-777 калибром 155-мм

Южноафриканский бронеавтомобиль Mamba Mk2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южноафриканский бронеавтомобиль Mamba Mk2