Американский многоцелевой автомобиль «Хаммер HMMWV» M988
Минобороны России показало военную технику и вооружение, захваченные у ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Экспозиция представлена в подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия — 2022». Большинство экспонатов технически исправны.
Речь идёт об оружии, которое было брошено украинскими военнослужащими. Среди представленного — боевые беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar TB2, а также другие виды дронов, бронетехника, стоящая на вооружении стран НАТО: медицинские автомобили — британский Saxon и австрийский Pinzgauer 712M, американский броневики «Хаммер» HMMWV M1151 и южноафриканский Mamba Mk2, немецкая машина разминирования MineWolf.
На выставке представлены также трофейные противотанковые средства — американские комплексы Javelin и NLAW, французско-германский ПТРК Milan, ПЗРК Stinger. Встречаются также модернизированные украинской промышленностью танки и БТР советского производства. Всего на выставке более 450 экспонатов. На данный момент выставка открыта только для специальных делегаций и журналистов, но после 20 августа будет доступна для всех желающих.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гражданский дрон DJI Agras
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гражданский дрон DJI Agras
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Штабной автомобиль «Богдан»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Штабной автомобиль «Богдан»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Британский бронемобиль AT 105 Saxon
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Британский бронемобиль AT 105 Saxon
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский бронемобиль «Тритон 01»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский бронемобиль «Тритон 01»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский бронемобиль «Козак-2»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский бронемобиль «Козак-2»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скоростной патрульный катер «Калкан-П»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скоростной патрульный катер «Калкан-П»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские бронетранспортеры «БТР-3Е»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские бронетранспортеры «БТР-3Е»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военная техника захваченная у ВСУ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военная техника захваченная у ВСУ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский бронемобиль «Варта»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский бронемобиль «Варта»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские танки Т-64БВ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские танки Т-64БВ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Башенный боевой модуль «Катран-М»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Башенный боевой модуль «Катран-М»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Надписи, которые ВСУ на носили на ракеты систем залпового огня
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Надписи, которые ВСУ на носили на ракеты систем залпового огня
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американская буксируемая гаубица М-777 калибром 155-мм
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американская буксируемая гаубица М-777 калибром 155-мм