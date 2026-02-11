Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 10:25

В Национальном родкомитете назвали ответственных за атаки на школы

Глава Национального родкомитета Волынец: дети стали цифровыми беспризорниками

Ирина Волынец Ирина Волынец Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Причиной ЧП в школах на сегодняшний день является слабая включенность родителей в жизнь собственных детей, заявила NEWS.ru глава Национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец. По ее словам, после каждого трагического случая общество ищет виноватого в конкретной школе, однако такой подход в корне неверен.

В то время как мы, родители, всецело поглощены вопросом материального обеспечения наших детей, они нуждаются в нас. Однако часто остаются одинокими, пытаются восполнить отсутствующую эмоциональную близость в Сети и в итоге становятся самыми настоящими цифровыми беспризорниками, — пояснила Волынец.

По ее мнению, информационная среда стала агрессивнее семьи и школы. Волынец полагает, что дети оказались заложниками экрана.

Их мировоззрение формируют не родители и учителя, а блогеры, игры и соцсети, где насилие становится контентом, а эпатаж — способом самоутверждения. Государство обязано создать реальные, а не виртуальные барьеры: жестко блокировать деструктивный контент и ограничивать доступ детей к взрослым соцсетям, — сказала она.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов пояснил NEWS.ru, что для решения проблемы нападений на учебные заведения следует активнее привлекать школьных психологов. По его мнению, колоссальное число ЧП в образовательных учреждениях уже не выглядит как череда «частных случаев».

школы
родители
атаки
учителя
Ирина Волынец
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
