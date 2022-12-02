В Мытищах дотла сожгли два автомобиля

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах дотла сгорели два легковых автомобиля, сообщает Telegram-канал «Мытищи Live». В объектив камеры наблюдения попал момент, как одну из них поджигает неизвестный. Возгорание было оперативно потушено, пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент произошел на парковке улицы Юбилейная возле дома № 4. Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, первая машина загорелась вскоре после того, как неизвестный мужчина положил на капот белый пакет, после чего сразу убежал. Через несколько секунд в кадре появился еще один мужчина, который тоже что-то бросает в сторону автомобиля, и тот моментально загорается. Дальше огонь перекинулся на соседнюю машину.

Отмечается, что восстановлению автомобили уже не подлежат.

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