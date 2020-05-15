Москве в воскресенье пообещали тепло и дожди

https://static.news.ru/photo/0a69dc0e-9d90-11ea-9941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная «с неустойчивыми прояснениями» погода ожидается в Москве в течение дня 24 мая. Местами возможны небольшие дожди, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Тем не менее несмотря на то что будет всё ещё холоднее климатической нормы, наметится тенденция на потепление.

Температура на 6-7 градусов холоднее, чем обычно бывает в эти дни мая: +10...+12 в Москве, +9...+14 в Подмосковье, — цитирует Леуса РИА Новости.

Метеоролог также отметил, что ветер будет северо-западный, с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, это выше нормы.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха отстаёт от весеннего графика больше чем на месяц. Сейчас она на 7 и более градусов ниже климатической нормы.