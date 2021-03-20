В Москве скоро проснутся летучие мыши

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В столице скоро проснутся летучие мыши, предупредили москвичей власти столицы. Пока животные в зимней спячке.

Обычно летучие мыши в Москве просыпаются в мае, но при высоких температурах в апреле они могут выйти из спячки раньше.

По данным портала mos.ru , всего в столице шесть краснокнижных видов этих животных: рыжая вечерница, двухцветный кожан, лесной нетопырь, бурый ушан, водяная ночница и ночница Брандта.

По словам специалистов Мосприроды, если весна будет теплой, то встретить летучих мышей в столице можно будет уже в конце марта или в апреле, — сказано на сайте правительства Москвы.

Также в Мосприроде отметили, что в анабиозе у летучих мышей замедляется сердцебиение, уменьшается число вдохов, а температура тела опускается с 37–40 до нуля градусов.

В основном животных можно обнаружить в жилых и заброшенных зданиях, на балконах, чердаках и в расщелинах деревьев. При встрече с ними не нужно паниковать, а также ни в коем случае не стоит брать их в руки или подкармливать, так как они являются переносчиками многих заболеваний.

Если вас укусила летучая мышь, нужно сразу же обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Не менее опасными являются и обычные мыши и крысы. Миллионы грызунов наводнили австралийские города и сельскую местность. Супермаркеты ловят до 500 штук за ночь, писал NEWS.ru. Пользователи соцсетей, да и сами австралийцы отмечают, что нашествие крыс выглядит как сцена из Библии — «Десять казней египетских», только в данном случае города беспокоят не жабы, а грызуны.