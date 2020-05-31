В Москве от коронавируса вылечились ещё 2060 человек

За сутки в столице выздоровели 2060 пациентов, у которых ранее было лабораторно подтверждено заражение COVID-19.
Таким образом, общее число жителей столицы, которым удалось справиться с болезнью, достигло 1 июня 82 239,
По последним данным, в России заболели коронавирусом 406 066 человек, зарегистрировано 4699 смертей от осложнений течения заболевания, выздоровели 172 111 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, первые партии российского лекарства от коронавируса готовятся к отправке в медицинские учреждения России. «Авифавир» пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от коронавируса.
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