В Москве от коронавируса вылечились ещё 2060 человек

https://static.news.ru/photo/2058996a-a3d0-11ea-9cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в столице выздоровели 2060 пациентов, у которых ранее было лабораторно подтверждено заражение COVID-19.

Таким образом, общее число жителей столицы, которым удалось справиться с болезнью, достигло 1 июня 82 239, рассказала ТАСС заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

По последним данным, в России заболели коронавирусом 406 066 человек, зарегистрировано 4699 смертей от осложнений течения заболевания, выздоровели 172 111 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, первые партии российского лекарства от коронавируса готовятся к отправке в медицинские учреждения России. «Авифавир» пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от коронавируса.