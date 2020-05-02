В Минздраве выступили против резкой отмены карантина после пика COVID-19

https://static.news.ru/photo/a2fc5f10-8c69-11ea-92fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, когда в России можно будет отменить карантин.

По его словам, делать этого сразу после пика нельзя. Нужно будет подождать, чтобы ситуация стабилизировалась. Он подчеркнул, что важно контролировать популяционный иммунитет.

Когда мы говорим просто — добрались до пика, до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник, или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет, — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что необходимо построить целую систему, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.

NEWS.ru писал, что невысокая смертность от коронавируса в России обусловлена своевременным реагированием на пандемию. В Минздраве подчеркнули, что власти долгое время сдерживали завоз инфекционных болезней. У некоторых регионов было около месяца запаса по времени, чтобы подготовить госпитальную базу.