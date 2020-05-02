Минздрав объяснил невысокую смертность от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/a09dd1de-8c61-11ea-9ae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минздраве РФ считают, что своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции в России позволило сдержать инфекцию и избежать высокой летальности.

В России долгое время сдерживали завоз инфекционных болезней и уже готовились к оказанию помощи. У нас было где-то около месяца, что позволило во многих регионах подготовить госпитальную базу, подготовить оборудование. И когда уже пациенты поступали, они получали адекватную помощь, а не ждали, как в Италии или Испании, — говорится в сообщении ведомства на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатель смертности из-за коронавируса в стране составляет менее 1% и является одним из самых низких в мире.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели. Больше всего умерших — в Италии (28,3 тысячи), Великобритании (27,5 тысячи), Франции (24,5 тысячи) Испании (24,5 тысячи). Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1,1 млн человека, из них 65 тысяч скончались от COVID-19.