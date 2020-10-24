В Минобороны проверили строящиеся объекты Каспийской флотилии в Дагестане

https://static.news.ru/photo/f6a86c52-15e0-11eb-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал строительство объектов Каспийской флотилии в Дагестане.

Согласно данным пресс-службы ведомства, он проверил работу по обустройству причального фронта в пункте базирования каспийской флотилии во время рабочей поездки в войска Южного военного округа.

В Каспийске идёт масштабное строительство, в том числе пирсов, причалов, пунктов обслуживания, жиля для военнослужащих и объектов социальной инфраструктуры. Военные строители также работают над возведением комплекса защитных гидротехнических сооружений — северного и южного оградительных молов с причалами, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал подробности о проведении внезапной проверки войск. Она прошла во время пандемии коронавируса. По его словам, такой контроль показал высокую боеспособность армии.