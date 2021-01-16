В МИД РФ видят готовность других стран сотрудничать в борьбе с COVID

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Другие страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией в вопросах борьбы с коронавирусом и получении российской вакцины от COVID-19, соответствующие сигналы поступают в МИД РФ, сообщил глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров.

Мы подтверждаем то, что сказал президент Путин в августе, анонсируя регистрацию первой в мире вакцины «Спутник V», что мы максимально открыты для сотрудничества в этих вопросах. Мы видим позитивный отклик на те предложения, которые Российский фонд прямых инвестиций делает зарубежным партнёрам для организации лицензионного производства, — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что с 18 января в России стартует массовая вакцинация всех групп населения России от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Президент РФ Владимир Путин 18 января дал поручение подключить портал госуслуг к записи на вакцинацию от COVID. Также портал можно будет использовать для получения результатов тество на коронавирус.