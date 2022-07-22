В МИД РФ новые санкции Евросоюза назвали нелегитимными Мария Захарова: очередные санкции Евросоюза нелегитимны

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Очередные санкции Евросоюза в отношении России нелегитимны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, попытки давить на Москву не имеют никаких перспектив. Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского дипведомства.

Двадцать первого июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение, — говорится в сообщении.

По её мнению, «бесперспективность и тщетность» многолетней политики санкционного давления на Россию всё больше демонстрирует губительные последствия этого для различных сегментов глобальной экономики и безопасности. в том числе стран-членов Евросоюза.

Захарова отметила. что в опубликованном по случаю новых санкций пресс-релизе Совет ЕС попытался снять с себя ответственность за «провоцирование и углубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов».

Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада, — подчеркнула представить российского МИД.

Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении 57 российских физических и юридических лиц. В список попали. в частности, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, губернатор Кемеровск, глава Кемеровской области Сергей Цивиёв, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Ограничения были введены против Сбербнка и Юнармии.

Также был введён запрет на покупку российского золота. Ограничительная мера начнёт действовать с 22 июля.