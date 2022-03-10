В Крыму заявили о планах США открыть биолабораторию в Симферополе

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон собирался открыть биолабораторию в Симферополе. Такие планы вынашивались во времена нахождения Крыма в составе Украины, отметил вице-премьер крымского правительства в беседе с РИА Новости.

Крымчанам эта тема известна, поскольку на полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму, — подчеркнул вице-премьер.

Мурадов рассказал, что сотрудники Роспотребнадзора на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе обнаружили 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей. Все они были подготовлены к отправке за границу. Также на станции были документы, подтверждавшие планы США по открытию биолаборатории.

Крымский вице-премьер уверен, что нынешние «находки» подтверждают выводы властей РФ о планах превращения Украины в плацдарм для потенциального нападения на Россию.

Ранее стало известно, что проверка биолабораторий на Украине может быть проведена, если задействовать 5-ю и 6-ю статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Такое предложение она озвучила на фоне заявлений России о военных биологических программах на Украине.