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В ООН назвали механизм для проверки биолабораторий на Украине

Замгенсека ООН Накамицу: есть статьи КБТО для проверки биолабораторий на Украине
06:10, 12 марта 2022
В ООН назвали механизм для проверки биолабораторий на Украине Идзуми Накамицу Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
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Проверка биолабораторий на Украине может быть проведена, если задействовать 5-ю и 6-ю статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Такое предложение она озвучила на фоне заявлений России о военных биологических программах на Украине, сообщает РИА Новости.

По словам Накамицу, КБТО не предусматривает механизма проверки, «который бы контролировался независимой организацией, такой как ОЗХО».

Таким образом, оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции — это задача стран-участниц, — подчеркнула замгенсека.

Она напомнила, что страны-участницы всё же могут использовать ряд мер в ситуациях, когда у кого-то имеются «опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег». В частности, статья 6 КБТО позволяет подать жалобу в Совбез ООН.

В случае согласия Совета Безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы, — пояснила Накамицу.

При этом она уточнила, что статья 6 прежде не применялась.

Ранее стало известно, что микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил: США превратили Украину в «суперполигон» для отработки средств и методов ведения биологической войны. Это полномасштабное нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия, отметил он.

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