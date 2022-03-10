В ООН назвали механизм для проверки биолабораторий на Украине

В ООН назвали механизм для проверки биолабораторий на УкраинеЗамгенсека ООН Накамицу: есть статьи КБТО для проверки биолабораторий на Украине
Проверка биолабораторий на Украине может быть проведена, если задействовать 5-ю и 6-ю статьи Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Такое предложение она озвучила на фоне заявлений России о военных биологических программах на Украине, сообщает РИА Новости.
По словам Накамицу, КБТО
Таким образом, оценка того, исполняются ли обязательства в рамках конвенции — это задача стран-участниц, — подчеркнула замгенсека.
Она напомнила, что страны-участницы всё же могут использовать ряд мер в ситуациях, когда у кого-то имеются «опасения или подозрения в отношении деятельности их коллег». В частности, статья 6 КБТО позволяет подать жалобу в Совбез ООН.
В случае согласия Совета Безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы, — пояснила Накамицу.
При этом она уточнила, что статья 6 прежде не применялась.
Ранее стало известно, что микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил: США превратили Украину в «суперполигон» для отработки средств и методов ведения биологической войны. Это полномасштабное нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия, отметил он.