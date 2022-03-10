Микробиолог: США сделали из Украины «суперполигон» для создания биооружия

Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что США превратили Украину в «суперполигон» для отработки средств и методов ведения биологической войны. Это полномасштабное нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия, отметил он в беседе с РИА Новости.

Украина фактически была превращена в «суперполигон» по отработке технологий, связанных с биологическим оружием, — указал эксперт.

Он считает, что новейшие технологии биологического оружия США испытывали на людях, животных и растениях. Неслучайно, что на Украине с 2014 года случались вспышки различных заболеваний, доходило дело и до эпидемий.

Появлялись и лёгочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку, — пояснил Никулин.

Он добавил, что Вашингтон и Киев нарушили все три заповеди, составляющие конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. Тем более, понятно, что там было промышленное производство опасных патогенов.

Ранее стало известно, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: организация не имеет мандата, чтобы вести расследование о наличии биологических программ на Украине. По его словам, за ситуацией в ООН внимательно следят. К ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ по вопросу биолабораторий 11 марта обратилась Госдума.