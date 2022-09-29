В Крыму призвали отправить на военную подготовку не служивших россиян Глава Госсовета Крыма Константинов призвал отправить на военную подготовку всех мужчин

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале призвал отправить не служивших в армии мужчин на военную подготовку на несколько месяцев. По его словам, по итогам учений «по каждому будет сформирована оценка».

У нас есть категория людей, которые не служили в армии, молодые и более взрослого возраста, например, 40 лет. Почему их не отправить на военную подготовку на несколько месяцев? Ни в коем случае не в зону боевых действий. А по итогам учений по каждому будет сформирована оценка, — написал Константинов.

Глава парламента Крыма отметил, что мужчины с проблемами со здоровьем могут находиться в резерве во вспомогательных войсках. Таким образом военкоматы смогут различать бойцов по их способностям, уточнил он.

Константинов добавил, что сейчас достаточно людей, которые хотят пойти добровольцами, а в крымских военкоматах — очереди из самостоятельно пришедших резервистов.

Но важно, чтобы мобилизационная работа охватывала все общество. Солдат — это не только тот, кто сидит в окопе. Солдат — это и тот, кто лечит, готовит, работает в тылу. Это все тоже мобилизация, — заключил он.

Ранее Константинов назвал уехавших от мобилизации крымчан «предателями», которым «нет места на полуострове». Он напомнил, что те, кто «не прячется по норам» и участвует в спецоперации, смогут бесплатно и по упрощённой схеме получить земельный надел в регионе.