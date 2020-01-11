https://static.news.ru/photo/550f82b6-34f1-11ea-9cfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов и депутат Государственного совета Крыма Игорь Буданов сообщили, что о проблемах с паспортами, указанных депутатом Госдумы Натальей Поклонской, им неизвестно. Об этом сообщил РБК.

Насколько я знаю, все кто могут получить [паспорт] — получили. А те, кто не получил — наверное, для этого есть какие-то причины. Но в целом ситуация обстоит нормально, люди получают паспорта и вид на жительство, — привели слова Игоря Буданова в РБК.

В сообщении Натальи Поклонской указано, что к ней обратились около 60 крымчан, столкнувшихся с проблемами при получении российского гражданства.

Я не знаю такой проблемы. Наоборот, не только крымчанам, а еще и жителям с [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР тоже дают [паспорта] с упрощённой системой получения. Не знаю проблем с Федеральной миграционной службой, — процитировал РБК Сергея Зырянова.

Как писал NEWS.ru ранее, жители Крыма сообщили Наталье Поклонской, что у некоторых жителей полуострова нет документа об отказе от украинского гражданства и из-за этого они не могут устроиться на работу, оформить получение пенсии. Также многие пожаловались на то, что от них требуют подтверждения о нахождении в Крыму на момент референдума.