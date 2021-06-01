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В Кремле высказались о дате возобновления полётов в Турцию

12:47, 01 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дату возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Он отметил, что пока точно не известно, когда перелёты в страну снова станут возможными, пишет РИА Новости.

Инспекторы из РФ проверили условия для возобновления авиасообщения с курортами Египта, окончательное решение примет оперштаб, — сказал официальный представитель Кремля. 

Ранее сообщалось, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. При этом с 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами.

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