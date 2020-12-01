В Кремле назвали приоритетом вакцину для россиян

https://static.news.ru/photo/70235686-3482-11eb-8060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Обеспечение россиян вакциной от коронавируса является главной задачей для властей. Именно на это ориентированы производители, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России уже прошли регистрацию два препарата от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должен быть зарегистрирован третий.

Абсолютный приоритет — это, естественно, россияне и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается. Оно именно будет обеспечивать потребности россиян, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что постоянное представительство России при ООН проведёт презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V». В мероприятии примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, постпред РФ Василий Небензя, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В свою очередь Евросоюз заявил о невозможности применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе, за исключением Венгрии. Представитель ЕС пояснил, что если вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идёт об её использовании только на территории этой страны. И государство само несёт ответственность за это экстренное решение.

В целом же ЕС предпочитает, чтобы вакцины, которые предлагаются гражданам стран союза, получали одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Тем не менее Еврокомиссия пообещала максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в ЕМА вакцин от коронавирусной инфекции на рынок Евросоюза, писал NEWS.ru.