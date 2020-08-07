В Ингушетии выявили самый высокий уровень безработицы после пандемии

https://static.news.ru/photo/f0e2b40e-d89f-11ea-8f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росстат опубликовал отчёт по безработице в российских регионах за второй квартал 2020 года. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии, самый низкий — в Москве.

Как сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Росстата, количество безработных среди мужчин больше, чем среди женщин. Отмечается, что в 2019 году безработными были 1 846 000 мужчин и 1 619 000 женщин. В 2018 году без работы были 1 916 000 мужчин и 1 743 000 женщин.

Также почти половина россиян зарабатывают в месяц менее 15 тысяч рублей. Доля граждан с таким доходом за период самоизоляции выросла с 38,1% до 44,6%.

Так, согласно исследованию Росстата, в список регионов с высоким уровнем безработицы вошли: Ингушетия (30,1%), Республика Тыва (19,1%), Северная Осетия — Алания (17,7%), Дагестан (17,4%), Карачаево-Черкесия (16,2%), Кабардино-Балкария и Чеченская Республика (по 16%), Бурятия (11%), Калмыкия (10,1%), Хакасия, Омская область и Забайкальский край (по 10%).

В список регионов с низким уровнем безработицы вошли: Москва (2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,4%), Санкт-Петербург (2,7%), Ханты-Мансийский округ (2,8%), Московская область (3,8%), Республика Татарстан (3,9%), Камчатский край (4%), Брянская область (4,2%) и Тверская область (4,3%).

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты проанализировали, как может измениться спрос на трудовую миграцию в России и как это повлияет на экономическую ситуацию в целом.